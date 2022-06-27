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Число жертв атаки РФ по Кременчугу увеличилось

Фото: число жертв атаки РФ по Кременчугу увеличилось (kg.ua)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге погибли 13 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге", - написал чиновник.

При этом он добавил, что сейчас еще рано говорить об окончательном числе погибших.

Стоит заметить, что число жертв постоянно обновляется. Сейчас спасатели проводят разбор завалов уничтоженного торгового центра "Амстор".

Напомним, сегодня, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

В момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.

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