Число зараженных коронавирусом в Черновицкой обл. превысило 100

В Черновицкой области во вторник, 31 марта, официально подтвердили еще 14 случаев заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, таким образом, общее количество больных на Буковине уже составляет 104 человека. По словам Осачука, количество выявленных людей, инфицированных COVID-19, за 10 дней выросла на 700%.

"Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 39 образцов. В Глубокой лечится от коронавируса гражданин Италии, гражданин Португалии находится на обсервации", - отметил председатель ОГА.

Напомним, от коронавируса в Черновицкой области 31 марта, скончались два человека. Это женщина 1955 года рождения, которая 25 марта попала в Хотинскую центральную районную больницу, и мужчина 1962 года, который был госпитализирован в Областную клиническую больницу 24 марта.