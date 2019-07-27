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Число затриманих під час акції в Москві збільшився до 561

Новини » Суспільство    27.07.2019 - 17:26
Число затриманих під час акції в Москві збільшився до 561
Фото (twitter.com/pel13132/)

За даними поліції РФ, близько 3,5 тис. чоловік беруть участь в акції в Москві

У Москві кількість затриманих під час акції у мерії проти недопуску кандидатів на вибори в Мосміськдуму збільшився до 561. Про це повідомляють росСМИ.

Співробітники поліції грубо виштовхали журналістів кількох видань - "МБХ медиа", "Дождь" і "Открытых медиа" - від входу в Хамовнічеський суд під приводом забезпечення безпеки. Правоохоронці продовжують застосовувати фізичну силу до протестувальників, зокрема, в одного з перших затриманих діагностували перелом ноги.

Також повідомляється про обшуки в студії Навальний LIVE, офісі телеканалу "Дождь".

Додамо, що прес-службі московської поліції повідомили, що близько 3,5 тис. чоловік беруть участь в акції в центрі міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 317 затриманих під час акції. Серед затриманих голова Фонду боротьби з корупцією (ФБК), незареєстрований кандидат у Мосміськдуму Іван Жданов, лідер "Партії Змін" Дмитро Гудков, претендент у кандидати в депутати Мосміськдуми Юлія Галямина, опозиціонер Ілля Яшин.

Як відомо, сьогодні біля московської мерії розпочалася акція протесту в зв'язку з масовим недопуском незалежних кандидатів на вибори. До будівлі мерії стягнуті сили поліції.

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