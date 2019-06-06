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Кількість затриманих мігрантів з Мексики у США в травні стала найбільшою за 13 років

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 06:56
Кількість затриманих мігрантів з Мексики у США в травні стала найбільшою за 13 років
Фото: мігранти (BBC.com)

У травні американські правоохоронці затримали понад 130 тис. мігрантів

Правоохоронці США затримали понад 130 тис. осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон у травні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланям на Xinhua.

Зазначається, що це є найвищим місячним показником на південному кордоні за останні 13 років.

Із 132 тис. 887 осіб затриманих, 84 542 були людьми, які подорожували сім'ями. Ще 11 ти. 507 - це діти, які не мали супроводу дорослих. Ще 36 838 були неповнолітніми.

Кількість затримань у травні загалом зросла на 34% порівняно з 99,304 у квітні. Ще 11391 чоловік були відвернуті в травні.

 

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готується ввести нові мита щодо Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією. Нові переговори заплановані на четвер, 6 червня.

 

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