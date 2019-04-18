Число задержанных в Лондоне активистов возросло до 428

В столице Великобритании Лондоне число задержанных активистов, которые протестуют против загрязнения окружающей среды достигло 428 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Скотленд-Ярд в Twitter.

Утром 18 апреля активисты устроили демонстрацию на мосту Воксхолл, перекрыв проезжую часть и растянув почти по всей ширине моста баннер "Жизнь или смерть". Но эта акция протеста оказалась недолгой, и движение по мосту вскоре возобновилось.

Правоохранители пытаются взять волну протестов под контроль, сосредоточив демонстрантов в районе Мраморной арки на северо-восточном углу Гайд-парка и тем самым освободить от их присутствия центральные улицы. Активисты продолжают блокировать четыре городские зоны - Мраморная арка, Парламентская площадь, перекресток Оксфорд-серкус на пересечении важнейших торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, а также мост Ватерлоо.

Напомним, активисты требуют сократить выбросы углерода до нуля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий в отношении изменения климата и экологической ситуации в целом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Великобритании протестующие, так называемые "желтые жилеты" блокировали Тауэрский мост.

Как сообщается, они требовали выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Так, сначала они заняли Вестминстерский мост, но через 15 минут полиция попросила их переместиться. Участники прошлись по Downing Street, a затем заняли Тауэрский мост. Все это время они выкрикивали лозунги, различные речевки и песни о Brexit.