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Число затриманих в Лондоні активістів зросла до 428

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 15:40
Число затриманих в Лондоні активістів зросла до 428
Фото: поліція Британії (twitter.com/BTP)

Вранці 18 квітня активісти влаштували демонстрацію на мосту Воксхолл, перекривши проїжджу частину

У столиці Великобританії Лондоні число затриманих активістів, які протестують проти забруднення навколишнього середовища досягло 428 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Скотленд-Ярд у Twitter.

Вранці 18 квітня активісти влаштували демонстрацію на мосту Воксхолл, перекривши проїжджу частину і розтягнувши майже по всій ширині мосту банер "Життя або смерть". Але ця акція протесту виявилася недовгою, і рух по мосту незабаром відновилося.

Правоохоронці намагаються взяти хвилю протестів під контроль, зосередивши демонстрантів у районі Мармурової арки на північно-східному куті Гайд-парку і тим самим звільнити від їх присутності на центральні вулиці. Активісти продовжують блокувати чотири міські зони - Мармурова арка, Парламентська площа, перехрестя Оксфорд серкус на перетині найважливіших торгових вулиць Оксфорд-стріт і Ріджент-стріт, а також міст Ватерлоо.

Нагадаємо, активісти вимагають скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити кліматичне й екологічне надзвичайний стан і організувати збори громадян для розробки надзвичайного плану дій щодо зміни клімату та екологічної ситуації в цілому.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Великобританії протестувальники, так звані "жовті жилети" блокували Тауерський міст.

Як повідомляється, вони вимагали виходу Великобританії зі складу Європейського союзу.

Так, спочатку вони зайняли Вестмінстерський міст, але через 15 хвилин поліція попросила їх переміститися. Учасники пройшлися Downing Street, a потім зайняли Тауерський міст. Все це час вони вигукували гасла, різні речівки та пісні про Brexit.

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