Число затриманих в Лондоні активістів перевищила 1000

Фото: поліція Британії (twitter.com/BTP)

Лише 53 із затриманих пред'явлено звинувачення у кримінальних злочинах

Британська поліція заявила, що 1065 осіб були затримані з моменту початку масових акцій протесту проти зміни клімату в Лондоні тиждень тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аssociated Ргеѕѕ.

Група "Повстання проти вимирання" прагне до переговорів з урядом щодо своєї вимоги - зробити пріоритетом боротьбу зі зміною клімату. Зокрема, її учасники хочуть змусити британський уряд скоротити викиди парникових газів до нуля до 2025 року.

Лише 53 із затриманих пред'явлено звинувачення у кримінальних злочинах.

Також поліція повідомляє, що міст Ватерлоо знову відкритий для транспортних засобів після того, як демонстранти зайняли його в минулий понеділок.

Влада заявляє, що днями були очищені місця протесту на Оксфорд-стріт і Парламентській площі.

Зазначимо, що протести в Лондоні відбуваються з понеділка, 15 квітня. Їх очолює кліматична група Extinction Rebellion, які планують провести демонстрації в 33 країнах в найближчому часі

Протестувальники вимагають скорочення викидів у повітря, а також хочуть оголошення кліматичного та екологічного надзвичайного стану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 квітня кількість затриманих активістів, які виступають проти забруднення навколишнього середовища досягло 715 чоловік. Тоді 28 затриманим були висунуті звинувачення після вчинення заворушень біля мосту Ватерлоо, Парламентської та Оксфордської площі.