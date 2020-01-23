Число заболевших вирусом в Китае превысило 640, 18 умерших

Число заболевших новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию в Китае, составляет 644 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от короновируса.

"По данным китайский властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников, и обратился к врачам. 22 января, несмотря на все усилия медиков, он умер", - говорится в сообщении.

Напомним, в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Кроме того, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Ранее сообщалось, в Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубей, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.