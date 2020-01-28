Число умерших от вируса в Китае превысило 100

От вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией. Об этом сообщает агенство "Синьхуа", ссылаясь на заявление китайских властей.

Ранее сообщалось о 100 умерших и 2 714 заболевших из-за вспышки коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.

Как сообщалось, страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется.

Кроме того, в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. До этого в Украине сформировали оперативный штаб с представителями Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины.

А в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.

Отметим, вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).