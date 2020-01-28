Кількість померлих від вірусу в Китаї перевищила 100

Від спалаху коронавіруса померло 106 людей, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією. Про це повідомляє агенція "Сіньхуа", посилаючись на заяву китайської влади.

Раніше повідомлялося про 100 померлих і 2 714 хворих через спалах коронавіруса.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.

Як повідомлялося, країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

Крім того, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. До цього в Україні сформували оперативний штаб з представниками Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Державної митної служби України.

А в США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю.

Зазначимо, ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).