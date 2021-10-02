ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Число смертей от COVID в США достигло 700 тысяч: в Белом доме отреагировали

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 02 октября 2021 03:22
Число смертей от COVID в США достигло 700 тысяч: в Белом доме отреагировали Фото: Число смертей от COVID в США достигло 700 тысяч (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В США зарегистрировали 700 тысяч смертей, связанных с коронавирусом. Штаты по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев COVID-19 и смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Страна сообщала в среднем о более 2 тысячах смертельных случаев в день за последнюю неделю, что составляет около 60% от пика смертности в январе.

"Полагаю, президент много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", - сказала Псаки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698 992 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо