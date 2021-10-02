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Кількість смертей від COVID в США досягла 700 тисяч: у Білому домі відреагували

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Вашингтон, Субота 02 жовтня 2021 03:22
Кількість смертей від COVID в США досягла 700 тисяч: у Білому домі відреагували Фото: число смертей від COVID в США досягло 700 тисяч (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У США зареєстрували 700 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом. Штати як і раніше лідирують у світі за кількістю випадків COVID-19 і смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Країна повідомляла в середньому про понад 2 тисячі смертельних випадків на день за останній тиждень, що становить близько 60% від піка смертності в січні.

"Думаю, президент багато разів говорив, що він відчуває неймовірну відповідальність за все, що відбувається в країні, включаючи нашу безперервну боротьбу з COVID-19. Саме тому він зосереджений на цьому, це пріоритет для нього з самого першого дня президентства. Згідно з оцінками експертів, ми врятували десятки, сотні тисяч життів завдяки діям, що вживаються його адміністрацією, в тому числі зараз. На цей час близько 77-78% жителів США отримали щонайменше одну дозу вакцини", - сказала Псакі.

За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної та місцевої влади, в США з початку пандемії виявлено понад 43,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли 698 992 людини.

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