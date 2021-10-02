Кількість смертей від COVID в США досягла 700 тисяч: у Білому домі відреагували

У США зареєстрували 700 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом. Штати як і раніше лідирують у світі за кількістю випадків COVID-19 і смертей.

Країна повідомляла в середньому про понад 2 тисячі смертельних випадків на день за останній тиждень, що становить близько 60% від піка смертності в січні.

"Думаю, президент багато разів говорив, що він відчуває неймовірну відповідальність за все, що відбувається в країні, включаючи нашу безперервну боротьбу з COVID-19. Саме тому він зосереджений на цьому, це пріоритет для нього з самого першого дня президентства. Згідно з оцінками експертів, ми врятували десятки, сотні тисяч життів завдяки діям, що вживаються його адміністрацією, в тому числі зараз. На цей час близько 77-78% жителів США отримали щонайменше одну дозу вакцини", - сказала Псакі.