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Число раненых в результате ракетного удара по Николаеву возросло

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (facebook_com_SenkevichNikolaev)
Автор: Артем Горовенко

В результате ракетного удара по Николаеву ранения получили не менее двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

По его словам, ракетный удар был нанесен по жилым кварталами в Корабельном районе около 18:00.

"Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили. Все локальные пожары оперативно потушили спасатели ГСЧС. Предварительно известно о двух раненых, в их числе подросток", - отметил мэр.

Он уточнил, что сейчас власти собирают более подробную информацию о разрушениях и пострадавших.

Напомним, россияне вечером попали в жилой дом в Николаеве, под завалами остаются люди. До этого сообщалось о нескольких взрывах в городе.

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НиколаевВойна России против Украины