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Кількість поранених в результаті ракетного удару по Миколаєву зросла

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (facebook_com_SenkevichNikolaev)
Автор: Артем Горовенко

В результаті ракетного удару по Миколаєву поранення отримали не менше двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

За його словами, ракетний удар було нанесено по житлових кварталах в Корабельному районі близько 18:00.

"Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Всі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, в їх числі підліток", - зазначив мер.

Він уточнив, що зараз влада збирає більш детальну інформацію про руйнування і постраждалих.

Нагадавши, росіяни ввечері влучили в житловий будинок в Миколаєві, під завалами залишаються люди. До цього повідомлялося про декілька вибухів у місті.

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