Кількість поранених в результаті ракетного удару по Миколаєву зросла

В результаті ракетного удару по Миколаєву поранення отримали не менше двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

За його словами, ракетний удар було нанесено по житлових кварталах в Корабельному районі близько 18:00.

"Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Всі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. Попередньо відомо про двох поранених, в їх числі підліток", - зазначив мер.

Він уточнив, що зараз влада збирає більш детальну інформацію про руйнування і постраждалих.