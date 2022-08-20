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Число раненых после обстрела Вознесенска возросло

Фото: последствия обстрела Вознесенска (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Число раненых после обстрела Вознесенска Николаевской области в субботу, 20 августа, возросло до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, после попадания вражеской ракеты в пятиэтажный жилой дом, повреждены 2 подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, автомобили.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, до этого было известно о 9 раненых. Среди пострадавших в результате ракетного вражеского удара по Вознесенску - четверо детей. Одну из девочек транспортировали в Николаев из-за серьезного ранения.

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Николаевская область