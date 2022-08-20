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Кількість поранених після обстрілу Вознесенська зросла

Фото: наслідки обстрілу Вознесенська (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених після обстрілу Вознесенська Миколаївської області у суботу, 20 серпня, зросла до 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За попередньою інформацією, дванадцять людей поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За даними прокурорів, після влучання ворожої ракети у п’ятиповерховий житловий будинок. пошкоджено 2 під'їзди будинку, а також розташовані поряд приватні будинки, автомобілі.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, до цього було відомо про 9 поранених. Серед постраждалих внаслідок ракетного ворожого удару по Вознесенську - четверо дітей. Одну з дівчинок транспортували до Миколаєва через серйозне поранення.

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Миколаївська область