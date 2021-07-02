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Число пропавших без вести при обрушении дома в Майами сократилось до 128

Автор: Дмитрий Кузнецов

Число пропавших без вести в результате обрушения дома в Майами (штат Флорида) сократилось до 128. Стала известна судьба 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы округа Майами-Дейд Даниэллы-Ливайн Кавы.

По ее словам, детективы продолжают поиски тех, кто считается пропавшими без вести. В результате этой работы была установлена судьба 15 человек. "В некоторых случаях семьи сообщали, что они могли находиться в обрушившемся здании, однако удалось установить, что это не так", - сказала Кава.

"Таким образом, неизвестной остается судьба 128 человек", - добавила она.

Напомним, что в США в штате Флорида обрушился дом 24 июня. Это произошло ночью, когда жители крепко спали. В результате трагедии власти объявили о масштабной спасательной операции. Жертв становится все больше с каждым днем.

Отметим, 2 июня президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обвала дома в Майами. Встреча проходила три часа, к ней присоединилась первая леди Джил Байден.

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