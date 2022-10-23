Число пострадавших в результате утреннего обстрела Никополя возросло

Шестеро мирных жителей Никополя (Днепропетровская область) получили ранения в результате обстрела россиян, который произошел в воскресенье, 23 октября, утром.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram .

По его словам, ранения получили четверо мужчин и две женщины. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

Лукашук отметил, что из-за обстрела российских оккупантов были повреждены десять жилых домов, детсад, несколько частных предприятий, линия электропередач. Также зацепило несколько машин, в одной из которых ехали люди.

Спасатели уже обезвредили четыре снаряда РСЗО, которые обнаружили на месте обстрела.