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Число пострадавших в результате утреннего обстрела Никополя возросло

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Днепр, Воскресенье 23 октября 2022 19:51
Число пострадавших в результате утреннего обстрела Никополя возросло Иллюстративное фото: число пострадавших в результате утреннего обстрела Никополя возросло (воен ТВ)
Автор: Иван Носальский

Шестеро мирных жителей Никополя (Днепропетровская область) получили ранения в результате обстрела россиян, который произошел в воскресенье, 23 октября, утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, ранения получили четверо мужчин и две женщины. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

Лукашук отметил, что из-за обстрела российских оккупантов были повреждены десять жилых домов, детсад, несколько частных предприятий, линия электропередач. Также зацепило несколько машин, в одной из которых ехали люди.

Спасатели уже обезвредили четыре снаряда РСЗО, которые обнаружили на месте обстрела.

Напомним, 23 октября утром стало известно, что российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня. Тогда сообщалось о пяти пострадавших.

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