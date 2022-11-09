ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

Новина українською →
Украина, Среда 09 ноября 2022 10:05
Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные Фото: число пострадавших из-за войны детей возросло (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Более 1258 детей пострадали в Украине из-за войны. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 9 ноября 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - более 828", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 421;
  • Харьковской - 263;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 77;
  • Запорожской - 70;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 64;
  • Херсонской - 58;
  • Днепропетровской - 31.

Так, стало известно, что 24 апреля в результате обстрела врагом с. Веселое Харьковской области получил ранение 16-летний парень.

Кроме того, как сообщалось, во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.

Напомним, за вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией