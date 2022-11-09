Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

Более 1258 детей пострадали в Украине из-за войны. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"По состоянию на утро 9 ноября 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - более 828", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области - 421;

Харьковской - 263;

Киевской - 116;

Николаевской - 77;

Запорожской - 70;

Черниговской - 68;

Луганской - 64;

Херсонской - 58;

Днепропетровской - 31.

Так, стало известно, что 24 апреля в результате обстрела врагом с. Веселое Харьковской области получил ранение 16-летний парень.