Число постраждалих від вибуху в Балтіморі зросла вдвічі

Фото: вибух в Балтіморі (twitter.com/ABC7NY)

Загальна кількість постраждалих громадян унаслідок сильного вибуху в багатоповерховому офісному будинку в місті Балтимор в американському штаті Меріленд збільшилася до 23 осіб. Раніше повідомлялося, що постраждали щонайменше десять осіб.

Про це повідомляється на сторінці місцевої пожежної служби в Twitter.

"В загальній складності 23 постраждалих були врятовані з місця вибуху 21 постраждалий був доставлений в місцеві лікарні, двоє відмовилися від госпіталізації в медустанову", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що більша частина будівлі була порожньою з-за майбутніх свят та пандемії.

В компанії Baltimore Gas & Electric заявили, що у будівлі ведуться роботи над системою управління повітрям і котлом будівлі, і це, ймовірно, стало причиною вибуху.

У серпні в американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух кількох будинків. В результаті загинули і постраждали чотири людини.