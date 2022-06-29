Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 968 детей. Число жертв составляет 341 детей, а раненых - 627.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 338, Харьковской - 183, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 58, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

По данным ведомства, 28 июня оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Бахмуте Донецкой области, в результате чего получил ранения 9-летний мальчик.

Кроме того, 28 июня в результате ракетных обстрелов российских войск Очакова Николаевской области получили ранения 3-месячный младенец и девочки 14 и 15 лет.

Также стало известно, что 27 июня во время разбора завалов в центральном районе Мариуполя 15-летний подросток подорвался на гранате, в результате чего получил ранения.