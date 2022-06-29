ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

Новина українською →
Киев, Среда 29 июня 2022 08:59
Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные Фото: с начала войны пострадали более 968 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 968 детей. Число жертв составляет 341 детей, а раненых - 627.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 338, Харьковской - 183, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 58, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

По данным ведомства, 28 июня оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Бахмуте Донецкой области, в результате чего получил ранения 9-летний мальчик.

Кроме того, 28 июня в результате ракетных обстрелов российских войск Очакова Николаевской области получили ранения 3-месячный младенец и девочки 14 и 15 лет.

Также стало известно, что 27 июня во время разбора завалов в центральном районе Мариуполя 15-летний подросток подорвался на гранате, в результате чего получил ранения.

Напомним, оккупанты незаконно депортировали в Россию более 300 тысяч детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войны Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов: новые потери России в войне
DAILY
"Трибунал для Путина". Как под Киевом собирают истории о жертвах российских военных
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Трибунал для Путина". Как под Киевом собирают истории о жертвах российских военных