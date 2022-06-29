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Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані

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Київ, Середа 29 червня 2022 08:59
Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані Фото: з початку війни постраждали понад 968 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 968 дітей. Кількість жертв становить 341 дітей, а поранених - 627.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 58, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

За даними відомства, 28 червня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Бахмуті Донецької області, в результаті чого отримав поранення 9-річний хлопчик.

Крім того, 28 червня в результаті ракетних обстрілів російських військ Очакова Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля і дівчатка 14 і 15 років.

Також стало відомо, що 27 червня під час розбору завалів в центральному районі Маріуполя 15-річний підліток підірвався на гранаті, в результаті чого отримав поранення.

Нагадаємо, окупанти незаконно депортували до Росії понад 300 тисяч дітей.

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