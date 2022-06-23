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Число пострадавших от войны детей возросло: новые данные

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КИев, Четверг 23 июня 2022 08:48
Число пострадавших от войны детей возросло: новые данные Фото: из-за российской агрессии пострадали 917 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 917 детей. Из них погибли 324, а получили ранения - 593.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего из-за российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 308, Харьковской - 175, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

Напомним, накануне в одном из жилых массивов Днепра мужчина кинул из окна гранату в людей, в результате чего пострадал 11-летний ребенок.

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