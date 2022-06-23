Число пострадавших от войны детей возросло: новые данные

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 917 детей. Из них погибли 324, а получили ранения - 593.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

В ведомстве подчеркнули, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего из-за российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 308, Харьковской - 175, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.