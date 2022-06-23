Кількість постраждалих від війни дітей зросла: нові дані
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 917 дітей. З них загинули 324, а отримали поранення - 593.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
У відомстві підкреслили, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше через російську агресію постраждало дітей у Донецькій області - 308, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Нагадаємо, напередодні в одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату в людей, внаслідок чого постраждала 11-річна дитина.