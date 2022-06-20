Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

С начала полномасштабного вторжения России пострадали более 909 детей. Число жертв составляет 323 ребенка, а раненых - 586.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 302, Харьковской - 173, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.
По данным ведомства, 19 июня в результате обстрела оккупантами Железного Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка.
При этом в Изюмском районе Харьковской области двое детей получили осколочные ранения во время купания в водоеме. В него попал сдетонировавший снаряд.