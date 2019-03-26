Число пострадавших из-за циклона в Африке приближается к 2 млн

В результате удара тропического циклона "Идай" в Африке число пострадавших возросло к 1,85 млн человек. Об этом сообщает Reuters.

Также в результат удара циклона погибли 761 человек. Наводнения в Мозамбике унесли жизни 446 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56.

РБК-Украина сообщало, что циклон "Идай" на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час (105 миль в час), а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави, затопив население и опустошив дома.

В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на мозамбикский город Бейра, колоссальные и ужасные. В документе отмечается, что 90% города с населением более 500 тысяч человек и его окрестностей были "повреждены или разрушены".

Также из-за сильных наводнений в Афганистанепогибли по меньшей мере 20 человек. Наводнения затопили до 2 тысяч домов. Также в результате наводнений около 10 человек пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спин Болдаков и Данд.