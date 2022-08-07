UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число пострадавших от российской агрессии детей продолжает расти: новые данные

Фото: число пострадавших от российской агрессии детей продолжает расти (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабной войны, в результате российской агрессии в Украине пострадали более 1064 детей. Возросло число раненых-более 703.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Офиса генерального прокурора в Telegram.

Количество детей-жертв за последние сутки не изменилось - 361.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 371, Харьковской - 197, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 59, Херсонской - 55, Запорожской - 40", - пишет пресс-служба Офиса.

5 августа в результате обстрела Березнеговатского района Николаевской области ранения получила 17-летняя девушка.

Фото: российские преступления в Украине (t.me/pgo_gov_ua)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация