Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана увеличилось до 47 человек
На юге Ирана в результате двух мощных землетрясения пострадали по меньшей мере 47 человек. При этом в результате подземных толчков погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jamaran.
При этом семь человек в настоящее время госпитализированы, пять из которых находятся в отделении неотложной помощи и еще двое - в больничной палате.
При этом в результате землетрясения в Бандар-Аббасе были разрушены несколько жилых домов.
گزارش شبکه خلیجفارس از بخشی از خسارتهای #زلزله امروز در بخش #فین شهرستان #بندرعباس— بادگیر • Badgeer (@badgeernews) November 14, 2021
در پی این زمینلرزه و سقوط یک تیر برق، جوانی ۲۲ساله در بندرعباس جان خود را از دست داد. ۲۷نفر هم در بیمارستانهای بندرعباس بستری شدند که تاکنون ۱۴نفرشان ترخیص شدهاند. pic.twitter.com/1UQTtzekJB
Siguen llegando Imagenes del fuerte #Terremoto M6 en #Iran pic.twitter.com/U3pgAwHsw4— (@EarthquakeChil1) November 14, 2021