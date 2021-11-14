Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана увеличилось до 47 человек

На юге Ирана в результате двух мощных землетрясения пострадали по меньшей мере 47 человек. При этом в результате подземных толчков погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jamaran .

При этом семь человек в настоящее время госпитализированы, пять из которых находятся в отделении неотложной помощи и еще двое - в больничной палате.

При этом в результате землетрясения в Бандар-Аббасе были разрушены несколько жилых домов.