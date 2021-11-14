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Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана увеличилось до 47 человек

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Бандар-Аббас, Воскресенье 14 ноября 2021 23:18
Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана увеличилось до 47 человек Фото: последствия землетрясения в Иране (twitter.com/Juaritos__)
Автор: Валерия Полищук

На юге Ирана в результате двух мощных землетрясения пострадали по меньшей мере 47 человек. При этом в результате подземных толчков погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jamaran.

При этом семь человек в настоящее время госпитализированы, пять из которых находятся в отделении неотложной помощи и еще двое - в больничной палате.

При этом в результате землетрясения в Бандар-Аббасе были разрушены несколько жилых домов.

Напомним, сегодня на юге Ирана произошло два землетрясения, магнитуда которых составила 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера.

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