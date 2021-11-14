ru ua
Вс, 14 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На юге Ирана произошло два мощных землетрясения, есть жертвы

Новина українською →
Воскресенье 14 ноября 2021 19:22
На юге Ирана произошло два мощных землетрясения, есть жертвы Фото: на юге Ирана произошло два мощных землетрясения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На юге Ирана произошло два мощных землетрясения. Их магнитуда составила 6,3 и 6,4 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr.

Землетрясения произошли в южной иранской провинции Хормозган недалеко от портового города Бандар-Аббас.

По данным Сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета, первое землетрясение произошло на глубине 18 километров, а второе - на глубине 10 километров.

По сообщениям, в пострадавшие от землетрясения районы направлены спасательные команды. Землетрясения ощущались в соседних провинциях Керман и Фарс, расположенных к северу от провинции Хормозган.

Толчки ощущались также в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

"Толчки ощущались в северной и восточной части Объединенных Арабских Эмиратов без каких-либо последствий", - заявили в Национальном метеорологическом центре ОАЭ.

По последним данным, в результате землетрясения погибли два человека, в то же время пострадали по меньшей мере 27 человек.

Сообщается об отключении электроэнергии и нарушении системы телесвязи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Землетрясение
NEWS
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
В Украине еще почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей
DAILY
Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Китай против Китая. Будет ли Вашингтон воевать с Пекином за независимость Тайваня