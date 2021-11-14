Кількість постраждалих в результаті землетрусу на півдні Ірану збільшилася до 47 осіб

На півдні Ірану в результаті двох потужних землетрусів постраждали щонайменше 47 осіб. При цьому в результаті підземних поштовхів загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jamaran .

При цьому семеро людей в даний час госпіталізовані, п'ять з яких перебувають у відділенні невідкладної допомоги і ще двоє - в лікарняній палаті.

При цьому в результаті землетрусу в Бандар-Аббасі були зруйновані кілька житлових будинків.