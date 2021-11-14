Кількість постраждалих в результаті землетрусу на півдні Ірану збільшилася до 47 осіб
На півдні Ірану в результаті двох потужних землетрусів постраждали щонайменше 47 осіб. При цьому в результаті підземних поштовхів загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jamaran.
При цьому семеро людей в даний час госпіталізовані, п'ять з яких перебувають у відділенні невідкладної допомоги і ще двоє - в лікарняній палаті.
При цьому в результаті землетрусу в Бандар-Аббасі були зруйновані кілька житлових будинків.
گزارش شبکه خلیجفارس از بخشی از خسارتهای #زلزله امروز در بخش #فین شهرستان #بندرعباس— بادگیر • Badgeer (@badgeernews) November 14, 2021
در پی این زمینلرزه و سقوط یک تیر برق، جوانی ۲۲ساله در بندرعباس جان خود را از دست داد. ۲۷نفر هم در بیمارستانهای بندرعباس بستری شدند که تاکنون ۱۴نفرشان ترخیص شدهاند. pic.twitter.com/1UQTtzekJB
Siguen llegando Imagenes del fuerte #Terremoto M6 en #Iran pic.twitter.com/U3pgAwHsw4— (@EarthquakeChil1) November 14, 2021