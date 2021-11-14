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Кількість постраждалих в результаті землетрусу на півдні Ірану збільшилася до 47 осіб

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Бандар-Аббас, Неділя 14 листопада 2021 23:18
Кількість постраждалих в результаті землетрусу на півдні Ірану збільшилася до 47 осіб Фото: наслідки землетрусу в Ірані (twitter.com/Juaritos__)
Автор: Валерія Поліщук

На півдні Ірану в результаті двох потужних землетрусів постраждали щонайменше 47 осіб. При цьому в результаті підземних поштовхів загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jamaran.

При цьому семеро людей в даний час госпіталізовані, п'ять з яких перебувають у відділенні невідкладної допомоги і ще двоє - в лікарняній палаті.

При цьому в результаті землетрусу в Бандар-Аббасі були зруйновані кілька житлових будинків.

Нагадаємо, сьогодні на півдні Ірану сталося два землетруси, магнітуда яких склала 6,3 і 6,4 балів за шкалою Ріхтера.

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