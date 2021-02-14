Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150

В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек. Еще 950 тысяч домохозяйств оказались без электричества.

В префектурах Мияги и Фукусима начались перебои с водоснабжением. Кроме того, из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов.

Напомним, 13 февраля в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.

Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

Сегодня в японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение.