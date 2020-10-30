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Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 700

Автор: Инна Собора

Количество жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения в Турции снова возросло. Жертвами землетрясения в турецком Измире стали как минимум 17 человек.

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Об этом сообщает "Анадолу".

Кроме того, более 700 человек получили ранения в результате происшествия.

"Число погибших увеличилось до 17, более 700 ранены в результате землетрясения силой 6,6 балла в Измире, Эгейский регион Турции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере 419 человек. Также сообщалось о 12 погибших.

Напомним, сегодня днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла залегал у побережья в Эгейском море. После основного землетрясения произошли несколько афтершоков.

Как писало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин.

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