Число пострадавших в результате взрыва газа в российском Ногинске значительно возросло
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске погибли два человека. Число пострадавших возросло до 15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.
"В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил вице-губернатор. Он также подтвердил обнаружение тел двух погибших при взрыве газа", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что из поврежденного подъезда дома спасен 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек.
Указано, что взрывной волной были снесены окна и нарушены застекления балконов в соседних домах, кроме этого, обломки повредили машины, припаркованные под домом.
Правоохранители открыли уголовное дело. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.