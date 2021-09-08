Кількість постраждалих в результаті вибуху газу в російському Ногінську значно зросла

Фото: у багатоповерхівці в Росії стався вибух газу (t.me/mchs_official)

В результаті вибуху побутового газу в житловому будинку в Ногінську загинули дві людини. Кількість постраждалих зросла до 15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Двоє з постраждалих у важкому стані. "В результаті вибуху газу в житловому будинку в Ногінську зросло до 15, двоє з них - у важкому стані, повідомив віце-губернатор. Він також підтвердив виявлення тіл двох загиблих під час вибуху газу", - пише видання.