Число пострадавших в результате ракетной атаки на Киев достигло 10

В результате ракетных ударов по Киеву пострадали 10 человек. Еще пятеро были спасены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.
В 21:25 пожар ликвидирован. На месте проводятся поисково-спасательные работы.
К ликвидации последствий привлекались 12 единиц пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, где в этот момент находился Антониу Гутерриш.
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