Во Львове зафиксировано массовое отравление, госпитализированы 9 человек

Новости Происшествия 13.07.2018 - 16:23
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Во Львове отравились посетители кафе "Томаш кебаб"

Во Львове сегодня, 13 июля 2018 года, зафиксировано массовое отравление, в результате чего госпитализированы 9 человек. Об этом со ссылкой на "Горячую линию города" сообщает Galinfo.

Как отмечается, массовое отравление произошло среди лиц, которые посещали кафе "Томаш кебаб" по улице Кулиша,10.

"В результате отравления госпитализированы 9 человек", - говорится в сообщении. Как отмечается, семь человек доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, а еще двух - в Пустомытовскую центральную районную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 мая было зафиксировано массовое отравление в Тернопольской области. Тогда было госпитализировано 10 человек.

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Теги:  Львов,  отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС