Число постраждалих внаслідок масового отруєння у Львові зросло до 25 осіб

Новини Суспільство 16.07.2018 - 15:43
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Масове отруєння у Львові було зафіксовано 13 липня

Число постраждалих внаслідок масового отруєння у Львові зросло до 25 осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті Львівської міськради.

Як зазначається, масове отруєння у Львові було зафіксовано 13 липня, тоді до лікарень міста було госпіталізовано 9 відвідувачів закладу Tomash Kebab із гострою кишковою інфекцією та харчовою токсикоз-інфекцією.

Повідомляється, що вже 15 липня станом на 20:30 до медиків звернулось 25 осіб, зокрема одна дитина. Наразі загалом госпіталізовано 23 людини, а ще 2 особи (зокрема дитина) лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масове отруєння у Львові госпіталізовано 9 осіб.

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