Число постраждалих при обваленні платформи в Іспанії перевищило 310

У постраждалих в інциденті з платформою в Віго діагностували забої та переломи

В результаті обвалення дерев'яної платформи в Віго (Іспанія) постраждали не менше 313 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я провінції Галісія Хесус Васкес Альмуінья, передає Europa Press.

Повідомляється, що 313 постраждалих досі перебувають у лікарнях. При цьому у п'ятьох з них важкі травми.

"Я був у всіх лікарнях, де знаходиться більша частина пацієнтів. У них в основному забої, постраждалі спокійно співпрацюють зі службами охорони здоров'я", - додав Альмуинья.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в іспанському Віго на спортивно-музичному фестивалі O Marisquino на набережній під тиском натовпу обвалилася дерев'яна платформа. Спочатку повідомлялося про 266 постраждалих.

За уточненими даними, інцидент стався під час виступу іспанського хіп-хоп-виконавця Rels B. Артист попросив глядачів пострибати, після чого платформа обрушилася в море. Відзначимо, що серед постраждалих у дев'ятьох осіб діагностували переломи і черепно-мозкові травми. За даними місцевих чиновників, загрози життю нікого з потерпілих немає.