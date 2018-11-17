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Число потерпілих у ході протестів у Франції зросло до 227

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 23:09
Число потерпілих у ході протестів у Франції зросло до 227
Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Шестеро людей серйозно поранені

У Франції число постраждалих серед демонстрантів, які протестують проти підняття цін на бензин, зросло до 227. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Серед потерпілих також є поліцейські, один з них отримав серйозну травму. Протягом дня, як зазначили в МВС, поліція затримала 117 осіб, 73 з них згодом були поміщені під варту.

"Ситуація досить серйозна. Зранку помер один чоловік, 227 постраждали, шестеро серйозно поранені ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що максимальна кількість маніфестантів, які одночасно перебували на акції протесту, за оцінками поліцейських, досягла 282,71 тис. Таке число протестуючих було зафіксовано близько 17:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході акцій протесту проти підвищення цін на бензин, які відбуваються у Франції, загинула людина, ще 47 отримали поранення.

Крім того, глава МВС Франції Крістоф Канастер попередив протестувальників, що поліція отримала наказ втрутитися в разі, якщо найближчим часом не будуть розблоковані основні автомагістралі.

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