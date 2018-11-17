Число потерпілих у ході протестів у Франції зросло до 227

Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Шестеро людей серйозно поранені

У Франції число постраждалих серед демонстрантів, які протестують проти підняття цін на бензин, зросло до 227. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Серед потерпілих також є поліцейські, один з них отримав серйозну травму. Протягом дня, як зазначили в МВС, поліція затримала 117 осіб, 73 з них згодом були поміщені під варту.

"Ситуація досить серйозна. Зранку помер один чоловік, 227 постраждали, шестеро серйозно поранені ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що максимальна кількість маніфестантів, які одночасно перебували на акції протесту, за оцінками поліцейських, досягла 282,71 тис. Таке число протестуючих було зафіксовано близько 17:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході акцій протесту проти підвищення цін на бензин, які відбуваються у Франції, загинула людина, ще 47 отримали поранення.

Крім того, глава МВС Франції Крістоф Канастер попередив протестувальників, що поліція отримала наказ втрутитися в разі, якщо найближчим часом не будуть розблоковані основні автомагістралі.