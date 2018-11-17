Кількість постраждалих в ході протестів у Франції зросла до 100

Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Поліція затримала 58 протестувальників

У Франції кількість постраждалих серед демонстрантів, які протестують проти підняття цін на бензин, зросла до 100. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомляється, ситуація в центрі Парижа залишається напруженою. Майже 1.2 тис. демонстрантів, які знаходяться на площі Згоди та в районі Єлисейського палацу, намагаються пройти через кордони поліції. Декілька разів протестувальники намагалися прорватися через поліцейський кордон, але правоохоронці зупиняли їх сльозоточивим газом.

Зазначається, що ближче до 18:30 демонстранти почали сидячу акцію протесту під урядовими будинками, вимагаючи відставки президента Еммануеля Макрона та звинувачуючи поліцію в тому, що вони застосовують силу проти них.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, кількість протестувальників по всій країні досягла 244 тис. осіб. В результаті різних інцидентів постраждали щонайменше 100 осіб, ще 58 чоловік затримані.

Крім того, глава МВС Франції Крістоф Канастер попередив протестувальників, що поліція отримала наказ вмішатися у випадку, якщо найближчим часом не будуть розблоковані основні автомагістралі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході акцій протесту проти підвищення цін на бензин, які відбуваються у Франції, загинула людина, ще 47 отримали поранення.