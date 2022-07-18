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Число пострадавших детей от российской агрессии возросло: новые данные

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 08:41
Число пострадавших детей от российской агрессии возросло: новые данные Фото: с начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 1019 детей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадали более 1019 детей. Из низ 353 ребенка погибли, еще 666 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, 17 июля в результате обстрела оккупантами села Новый Донбасс Покровского районе ранения получил 16-летний подросток.

Также вчера оккупанты в очередной раз обстреляли Бахмут Донецкой области. Ранения разной степени тяжести получили трое детей 2, 3 и 9 лет.

Отмечается, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 373;
  • Харьковской - 191;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении ОГП.

Кроме того, там рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине на сегодня повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В частности, в ночь на 18 июля оккупанты выпустили из РСЗО более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области.

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