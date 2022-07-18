ru ua
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість постраждалих дітей від російської агресії зросла: нові дані

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 липня 2022 08:41
Кількість постраждалих дітей від російської агресії зросла: нові дані Фото: з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 1019 дітей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 1019 дітей. З низ 353 дитини загинули, ще 666 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, 17 липня в результаті обстрілу окупантами села Новий Донбас Покровського районі Донецької області поранення отримав 16-річний підліток.

Також вчора окупанти в черговий раз обстріляли Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 і 9 років.

Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 373;
  • Харківській - 191;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 53;
  • Херсонській - 52;
  • Запорізькій - 31.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні на сьогодні пошкоджено 2138 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Зокрема, в ніч на 18 липня окупанти випустили з РСЗВ понад 60 снарядів по житлових кварталах Нікополя у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Діти війни Російська Федерація
NEWS
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна