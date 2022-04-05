UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число погибших при вчерашних обстрелах Николаева возросло до 12

Фото: последствия обстрелов Николаева (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Новиков

В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек. Кроме того, 41 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что по данному факту открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

"По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в Николаеве. В результате взрывов снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы. В результате вражеских обстрелов погибли 12 человек, 41 - получили ранения, среди них четверо детей", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера оккупанты применили кассетные снаряды при обcтреле Николаева, под удары попали жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна России против Украины