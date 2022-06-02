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Число погибших в Украине детей из-за войны резко возросло: новые данные

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Киев, Четверг 02 июня 2022 08:48
Число погибших в Украине детей из-за войны резко возросло: новые данные Фото: с начала войны погиб 261 ребенок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали 721 ребенок. Из них 261 ребенок погиб и еще более 480 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 184, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

По данным ведомства, накануне в результате обстрелов оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний молодой человек.

Кроме того, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате российских обстрелов Мариуполя.

Напомним, с начала войны в Украине более 900 тысяч детей выехали в страны ЕС и Молдову.

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