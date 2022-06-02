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Кількість загиблих в Україні дітей через війну різко зросла: нові дані

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Київ, Четвер 02 червня 2022 08:48
Кількість загиблих в Україні дітей через війну різко зросла: нові дані Фото: з початку війни загинула 261 дитина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 721 дитина. З них 261 дитина загинула і ще понад 480 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 184, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській-15.

За даними відомства, напередодні в результаті обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний молодий чоловік.

Крім того, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 і поранення 14 дітей в результаті російських обстрілів Маріуполя.

Нагадаємо, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.

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