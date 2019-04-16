Число погибших в Триполи возросло до 174 человек

В ходе боевых действий в Ливии (Триполи) погибли по меньшей мере 174 человек, еще 756 человек получили ранения. Об этом сообщило во вторник на своей странице в Twitter ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, сейчас в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Ранее сообщалось о 147 погибших в результате боевых действий. РБК-Украина писало, что 8 апреля военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был совершен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Напомним, Саудовская Аравия предлагала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.