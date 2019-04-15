Число погибших в Триполи возросло до 147 человек, - ООН

Во Всемирной организации здравоохранения ООН сообщили, что в результате боев в районе столицы Ливии Триполи погибли по меньшей мере 147 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Организации Объединенных Наций в Twitter.

Кроме того, в Организации сообщается о 614 человек, которые получили ранения в ходе боевых действий в Ливии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был совершен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Кроме того, 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили.

После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.

За данными газеты Wall Street Journal, Саудовская Аравия предлогала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи.