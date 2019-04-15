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Число погибших в Триполи возросло до 147 человек, - ООН

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 10:55
Число погибших в Триполи возросло до 147 человек, - ООН
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Кроме того, 614 человек получили ранения в ходе боевых действий в Ливии

Во Всемирной организации здравоохранения ООН сообщили, что в результате боев в районе столицы Ливии Триполи погибли по меньшей мере 147 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Организации Объединенных Наций в Twitter.

Кроме того, в Организации сообщается о 614 человек, которые получили ранения в ходе боевых действий в Ливии. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был совершен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Кроме того, 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили.

После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.

За данными газеты Wall Street Journal, Саудовская Аравия предлогала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. 

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