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Число загиблих в Тріполі зросла до 147 осіб, - ООН

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 10:55
Число загиблих в Тріполі зросла до 147 осіб, - ООН
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Крім того, 614 людей отримали поранення в ході бойових дій у Лівії

У Всесвітній організації охорони здоров'я ООН повідомили, що в результаті боїв в районі столиці Лівії Триполи загинули щонайменше 147 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Організації Об'єднаних Націй в Twitter.

Крім того, в Організації повідомляється про 614 осіб, які отримали поранення в ході бойових дій в Лівії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що военно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був здійснений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Крім того, 4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили.

Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.

За даними газети Wall Street Journal, Саудівська Аравія пропонувала профінансувати Лівійській армії захоплення столиці Тріполі.

Фінансування атаки на Тріполі надавала Саудівська Аравія, - WSJ В ООН засудили атаку на аеропорт міста Тріполі
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