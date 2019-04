Число погибших в Триполи увеличилось до 205

Еще 913 человек получили ранения с 4 апреля текущего года

В ходе боевых действий в столице Ливии Триполи погибли 205 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

По информации ВОЗ, еще 913 человек получили ранения с 4 апреля текущего года, когда командующий Ливийской народной армии Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе ранее призывал Хафтара прекратить наступление рад мирных жителей.

Toll for armed conflict in #Tripoli is 205 dead and 913 wounded. Medical specialists that WHO #Libya deployed to support frontline hospitals are helping perform dozens of surgeries. pic.twitter.com/94zXHzsQq1