ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число погибших в Триполи увеличилось до 205

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 16:00
Число погибших в Триполи увеличилось до 205
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Еще 913 человек получили ранения с 4 апреля текущего года

В ходе боевых действий в столице Ливии Триполи погибли 205 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

По информации ВОЗ,  еще 913 человек получили ранения с 4 апреля текущего года, когда командующий Ливийской народной армии Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Ливии Гассан Саламе ранее призывал Хафтара прекратить наступление рад мирных жителей.

Ранее РБК-Украина сообщало о 174 погибших в результате боевых действий в Ливии. Кроме того,  8 апреля военно-воздушные силы Ливии совершили авиаудар к юго-западу от Триполи. Авиаудар был совершен по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. Генерал-майор Ливийской национальной армии Абдул Салам аль-Хасси подтвердил, что самолет попытался атаковать боевые позиции армии.

Напомним, Саудовская Аравия предлагала профинансировать Ливийской армии захват столицы Триполи. После этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта в Ливии прекратить военные операции против Триполи.

В Париже построят деревянный Нотр-Дам В торговом центре Бангкока произошел пожар, есть жертвы
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Ливияпроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь